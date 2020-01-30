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Вулверхэмптон усилился португальским игроком Олимпиакоса

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Поденсе обошелся "волкам" в 17 млн фунтов

Вулверхэмптон усилился португальским игроком Олимпиакоса
Новина українською

Хавбек "Олимпиакоса" Даниэль Поденсе продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает официальній сайт греческого клуба.

"Вулверхэмптон" договорился о трансфере 24-летнего португальца. Сумма трансфера составит около 17 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Поденсе провел 27 матчей за "Олимпиакос", отличившись пятью голами и пятью голевыми передачами.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Вулверхэмптон
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