Вулверхэмптон усилился португальским игроком Олимпиакоса
Поденсе обошелся "волкам" в 17 млн фунтов
Хавбек "Олимпиакоса" Даниэль Поденсе продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает официальній сайт греческого клуба.
"Вулверхэмптон" договорился о трансфере 24-летнего португальца. Сумма трансфера составит около 17 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Поденсе провел 27 матчей за "Олимпиакос", отличившись пятью голами и пятью голевыми передачами.
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