Милан готов отпустить Пентека в Бундеслигу - источник

Польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек перейдет в "Герту", сообщает журналист Фабрицио Романо.

До конца января 27-летний поляк должен прилететь в Германию для подписания контракта. Сумма трансфера составит 27 миллионов евро.

Ранее "Милан" отказался от предложения "Тоттенхэма", так как клуб не устраивал вариант с арендой.

В текущем сезоне он провел 20 матчей и забил 5 голов (три из которых с пенальти).

