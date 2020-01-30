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Команда Паулу Фонсеки усилилась Гонсало Вильяром

Трансферы
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Контракт с римлянами рассчитан до лета 2024 года

Команда Паулу Фонсеки усилилась Гонсало Вильяром
Новина українською

Хавбек "Эльче" Гонсало Вильяр перешел в "Рому", официально сообщает римский клуб.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

Соглашение предусматривает также бонусы, которые в общей сложности могут составить 1 миллион евро. Их выплата будет зависеть от выступлений Вильяра.

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В статье: Рома (Рим) "Эльче"
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