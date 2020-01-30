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Тоттенхэм и Ньюкасл договорились об аренде защитника

Трансферы
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Моуриньо и Роуз не сошлись характерами и повздорили на тренировке

Тоттенхэм и Ньюкасл договорились об аренде защитника
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Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз проведет вторую часть сезона в "Ньюкасле", сообщает The Telegraph.

"Сороки" заплатят за аренду футболиста более 2 млн евро. Ранее Роуз говорил, что доиграет все 18 месяцев, оставшиеся у него по контракту, но при главном тренере Жозе Моуриньо англичанин стал реже появляться на поле.

Отмечается, что Роуз намерен попасть в состав сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы, поэтому согласился перейти в "Ньюкасл".

Дэнни Роуз принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги этого сезона.

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В статье: Дэнни Роуз Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) "Ньюкасл"
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