Тоттенхэм и Ньюкасл договорились об аренде защитника
Моуриньо и Роуз не сошлись характерами и повздорили на тренировке
Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз проведет вторую часть сезона в "Ньюкасле", сообщает The Telegraph.
"Сороки" заплатят за аренду футболиста более 2 млн евро. Ранее Роуз говорил, что доиграет все 18 месяцев, оставшиеся у него по контракту, но при главном тренере Жозе Моуриньо англичанин стал реже появляться на поле.
Отмечается, что Роуз намерен попасть в состав сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы, поэтому согласился перейти в "Ньюкасл".
Дэнни Роуз принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги этого сезона.
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