Бавария вернет арендованного бразильца в Барселону

Хавбек "Баварии" Филиппе Коутиньо, принадлежащий "Барселоне" и выступающий в Мюнхене на правах аренды, может вернуться в каталонский клуб уже в это зимнее трансферное окно, сообщает Catalunya Radio.

Чемпион Германии не будет выкупать контракт 27-летнего игрока, поэтому хочет вернуть его "Барсе" как можно скорее.

Напомним, что Филиппе Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" 6 января 2018 года за € 125 млн, подписав контракт на пять лет с суммой отступных в € 400 млн.

В составе каталонской команды бразилец дважды выиграл чемпионат Испании, по одному разу - Кубок и Суперкубок страны. 19 августа 2019 года Коутиньо перешел в аренду в "Баварию".