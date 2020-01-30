  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Бавария вернет арендованного бразильца в Барселону
В тренде

Бавария вернет арендованного бразильца в Барселону

Трансферы
(1 голосов)

В чемпионате Германии Коутиньо провел 17 матчей и забил шесть мячей

Бавария вернет арендованного бразильца в Барселону
Новина українською

Хавбек "Баварии" Филиппе Коутиньо, принадлежащий "Барселоне" и выступающий в Мюнхене на правах аренды, может вернуться в каталонский клуб уже в это зимнее трансферное окно, сообщает Catalunya Radio.

Чемпион Германии не будет выкупать контракт 27-летнего игрока, поэтому хочет вернуть его "Барсе" как можно скорее.

Напомним, что Филиппе Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" 6 января 2018 года за € 125 млн, подписав контракт на пять лет с суммой отступных в € 400 млн.

В составе каталонской команды бразилец дважды выиграл чемпионат Испании, по одному разу - Кубок и Суперкубок страны. 19 августа 2019 года Коутиньо перешел в аренду в "Баварию".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ysebe1970 (Бровары)
30.01.2020 в 14:34
Клопп не просто хороший тренер но и отличный селекционер. Втюхать Барсе посредственного футболиста за такую сумму ..
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 14:12
Отличное усиление:)))))))))))) Что скажет по этому поводу шепетовский алень? Коутиньно жуткий шлак.
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 14:15
Прикол в том, что Ливер, продав за 125 лямов в Барсу Коута, из этих денег за 75 лямов купил лучшего игрока и защитника мира Ван Дейка, выиграв с ним ЛЧ и практически сильнейшую лигу в мире- АПЛ, ещё и 50 лямов наварил. А что же ФКБ?))))
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 14:19
ФКБ следит за финансовым фейерплей:))
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 13:51
Так-с, надо разбираться... Эта информация гнусная ложь или просто несоответствует действительности? Что скажет наш иксперд из Montreal Fake News?)))
Ответить
0
-1
zharikss (Секешфехервар)
30.01.2020 в 14:05
Сер, ви не праві!!!Не "иксперд" а генеральний двірник по транферам!
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...