Не к Антонио в Милан? Жиру согласовал условия личного контракта с римским клубом

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру вполне может продолжить свою карьеру футболиста в Серии А.

Французский исполнитель уже согласовал условия личного контракта со столичным "Лацио", как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио. "Орлы" предложили Жиру соглашение на 3,5 года, издание Sky Sports также сообщает, что на футболиста претендует "Ньюкасл", но сам игрок заинтересован в переезде на Апеннины.

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"Челси" пока не дал согласие на какой-либо из трансферов. Известно, что ранее персоной Оливье активно интересовался Антонио Конте. Напомним, наставник "триколор" Дидье Дешам крайне недоволен, что основной форвард сборной Франции не имеет регулярной игровой практики.