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Барселона подписала чемпиона Европы U-19

Трансферы
(1 голосов)

Пока лучшее достижение в карьере Тринкана победа в Чемпионате Европы (до 19 лет) 2018 года

Барселона подписала чемпиона Европы U-19
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Форвард "Браги" Франсишко Тринкан подписал соглашение с "Барселоной", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Однако отмечается, что 20-летний португалец присоединится к "Барселоне" только 1 июля 2020 года. Сумма сделки около 30 млн евро.

Тринкан выступал в юношеских и молодежной сборной Португалии, а также успел побывать в аренде в бразильском "Малмейрасе". За "Брагу" нападающий провел 46 матчей и забил 6 голов.

Тринкан играет на позиции правого вингера, его называют "новым Роналду". Контракт рассчитан до 2025 года, клаусула 500 миллионов евро.

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В статье: трансферы Барселона Брага Франсишку Тринкан
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Комментарии (3)
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Barcelinius (earthman)
31.01.2020 в 15:17
Та какой блъ новый Роналду... Он шо, тоже голубой нарцисс?)) Так ото, вилами по воде... 46 игр, 6 голов... клаусула 500... ох уеть, не встать..
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Spokoyno (Киев)
31.01.2020 в 15:06
Якой наФІГ "новий Роналду"? Чи хтось може передбачити... гарантувати, що Трінкан буде викладатися по-повній в абсолютній більшості матчів. Було і є багато футболістів, які не поступаються CR7 ні в антропометрії, ні у майстерності... утім вони вони виблискують в окремих матчах чи сезоні, а так що пахати понад 10 сезонів таких не видно. Чи цей Франсишку красується тобто випендрюється, як Роні?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2020 в 14:09
Поздравляю ришарлисонов... Жребий 1/4 КК. Реал- Сосьедад.
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0
-2

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