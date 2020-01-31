Барселона подписала чемпиона Европы U-19
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Форвард "Браги" Франсишко Тринкан подписал соглашение с "Барселоной", сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Однако отмечается, что 20-летний португалец присоединится к "Барселоне" только 1 июля 2020 года. Сумма сделки около 30 млн евро.
Тринкан выступал в юношеских и молодежной сборной Португалии, а также успел побывать в аренде в бразильском "Малмейрасе". За "Брагу" нападающий провел 46 матчей и забил 6 голов.
Тринкан играет на позиции правого вингера, его называют "новым Роналду". Контракт рассчитан до 2025 года, клаусула 500 миллионов евро.
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Комментарии (3)
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Barcelinius (earthman)
31.01.2020 в 15:17
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Spokoyno (Киев)
31.01.2020 в 15:06
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2020 в 14:09
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