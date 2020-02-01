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Манчестер Юнайтед подтвердил подписание форварда Шанхай Шеньхуа

Трансферы
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Одион Игало проведёт вторую половину сезона на "Олд Траффорд"

Манчестер Юнайтед подтвердил подписание форварда Шанхай Шеньхуа
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"Манчестер Юнайтед" арендовал нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало до конца сезона.

30-летний нигериец перед переходом даже не успел пройти медицинское обследование, так как у "дьяволов" банально не оставалось на это времени перед завершением трансферного окна.

Краткосрочная аренда Игало, включая зарплату, обойдется "дьяволам" ориентировочно в 4 миллиона фунтов. При этом "Юнайтед" не получил опции выкупа.

"Одион — опытный игрок. Он придет и обеспечит нам выбор центрального нападающего другого типа на тот короткий период, что проведет с нами. Он отличный парень и большой профессионал, он выжмет максимум из своего пребывания здесь", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.

В минувшем сезоне китайской Суперлиги Игало отличился 10 голами в 17 матчах.

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В статье: Шанхай Шеньхуа (Китай) Одион Игало Манчестер Юнайтед
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