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Тухель – о сорвавшемся трансфере Кавани: В жизни есть вещи и похуже, чем остаться в ПСЖ

Трансферы
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Наставник надеется, что уругваец достойно доработает контракт до конца

Тухель – о сорвавшемся трансфере Кавани: В жизни есть вещи и похуже, чем остаться в ПСЖ
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мыслями о будущем нападающего Эдинсона Кавани.

Напомним, приобрести 32-летнего уругвайца весь январь пытался "Атлетико", однако трансфер сорвался в последний момент. Летом Эдинсон станет свободным агентом и сможет самостоятельно распоряжаться своим будущим.

"Конкуренция – это хорошо. Тем более в таком клубе, как "ПСЖ". В жизни есть ситуации хуже, чем остаться в "ПСЖ".

Думаю, скоро он начнет чувствовать себя лучше. Ему нужно вернуть свой ритм и уверенность", – цитирует Тухеля Sky Sports.

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В статье: Эдинсон Кавани Томас Тухель ПСЖ
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