Тухель – о сорвавшемся трансфере Кавани: В жизни есть вещи и похуже, чем остаться в ПСЖ
Наставник надеется, что уругваец достойно доработает контракт до конца
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мыслями о будущем нападающего Эдинсона Кавани.
Напомним, приобрести 32-летнего уругвайца весь январь пытался "Атлетико", однако трансфер сорвался в последний момент. Летом Эдинсон станет свободным агентом и сможет самостоятельно распоряжаться своим будущим.
"Конкуренция – это хорошо. Тем более в таком клубе, как "ПСЖ". В жизни есть ситуации хуже, чем остаться в "ПСЖ".
Думаю, скоро он начнет чувствовать себя лучше. Ему нужно вернуть свой ритм и уверенность", – цитирует Тухеля Sky Sports.
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