Тухель – о сорвавшемся трансфере Кавани: В жизни есть вещи и похуже, чем остаться в ПСЖ

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мыслями о будущем нападающего Эдинсона Кавани.

Напомним, приобрести 32-летнего уругвайца весь январь пытался "Атлетико", однако трансфер сорвался в последний момент. Летом Эдинсон станет свободным агентом и сможет самостоятельно распоряжаться своим будущим.

"Конкуренция – это хорошо. Тем более в таком клубе, как "ПСЖ". В жизни есть ситуации хуже, чем остаться в "ПСЖ".

Думаю, скоро он начнет чувствовать себя лучше. Ему нужно вернуть свой ритм и уверенность", – цитирует Тухеля Sky Sports.