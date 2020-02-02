Экс-форвард Динамо может продолжить карьеру в Мексике
Интерес к Андре проявляет "Тигрес"
Мексиканский клуб "Тигрес" заинтересован в подписании бывшего нападающего "Динамо" Андре, сообщает портал superlider.mx.
В настоящий 29-летний нападающий выступает за "Гремио", с которым мексиканцы ведут активные переговоры. "Тигрес" надеется завершить трансфер Андре к старту чемпионата Мексики.
Transfermarkt оценивает Андре в 2 млн евро. Его контракт с "Гремио" рассчитан до конца 2021 года.
Андре числился в "Динамо" с 2010 по 2012 год.
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