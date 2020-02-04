"Трансфер в Атлетико возможен, если Сересо извинится за свои слова". Мама Кавани – о переходе Эдинсона

Берта Гомес, мать футболиста "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани, говорит о том, что ее сын сделал все возможное этой зимой, чтобы перейти в мадридский "Атлетико". Цитирует Берту AS.

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Издание отмечает, что президент "матрасников" Энрике Сересо обвинил семью уругвайца в жадности и желании заполучить большой оклад для Кавани.