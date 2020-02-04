"Трансфер в Атлетико возможен, если Сересо извинится за свои слова". Мама Кавани – о переходе Эдинсона
Форвард оставит Париж?
Берта Гомес, мать футболиста "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани, говорит о том, что ее сын сделал все возможное этой зимой, чтобы перейти в мадридский "Атлетико". Цитирует Берту AS.
Издание отмечает, что президент "матрасников" Энрике Сересо обвинил семью уругвайца в жадности и желании заполучить большой оклад для Кавани.
"Не исключено, что Эдинсон переедет в Мадрид летом, если президент "Атлетико" заберет свои слова обратно и извинится. Жадность? Это неуместная чушь. "ПСЖ" не хотел продавать моего сына, испанский клуб не договорился с парижанами во время переговоров. Эдинсон сделал все, чтобы перейти в "Атлетико". Он сказал своему брату Уолтеру (прим. ред. – брат также является агентом Кавани), что готов понизить зарплату. Эдинсон хочет играть под руководством Эль Чоло. У сына в любом случае будут предложения – он хороший нападающий и регулярно это доказывает".