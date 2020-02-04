  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. "Трансфер в Атлетико возможен, если Сересо извинится за свои слова". Мама Кавани – о переходе Эдинсона
В тренде

"Трансфер в Атлетико возможен, если Сересо извинится за свои слова". Мама Кавани – о переходе Эдинсона

Трансферы
(1 голосов)

Форвард оставит Париж?

"Трансфер в Атлетико возможен, если Сересо извинится за свои слова". Мама Кавани – о переходе Эдинсона
Новина українською

Берта Гомес, мать футболиста "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани, говорит о том, что ее сын сделал все возможное этой зимой, чтобы перейти в мадридский "Атлетико". Цитирует Берту AS.

Читайте такжеПрезидент Атлетико объяснил причины срыва трансфера Кавани

Издание отмечает, что президент "матрасников" Энрике Сересо обвинил семью уругвайца в жадности и желании заполучить большой оклад для Кавани.

"Не исключено, что Эдинсон переедет в Мадрид летом, если президент "Атлетико" заберет свои слова обратно и извинится. Жадность? Это неуместная чушь. "ПСЖ" не хотел продавать моего сына, испанский клуб не договорился с парижанами во время переговоров. Эдинсон сделал все, чтобы перейти в "Атлетико". Он сказал своему брату Уолтеру (прим. ред. – брат также является агентом Кавани), что готов понизить зарплату. Эдинсон хочет играть под руководством Эль Чоло. У сына в любом случае будут предложения – он хороший нападающий и регулярно это доказывает".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Энрике Сересо Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...