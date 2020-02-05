Олег Кононов возглавил Ригу
По стопам Скрипника?
Белорусский тренер Олег Кононов возглавил латвийский клуб "Рига".
Это подтвердил исполнительный директор клуба Роман Лаюкс.
"Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Срок назвать не могу - это конфиденциальная информация", - сообщил исполнительный директор "Риги".
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В свое время Олег Кононов тренировал два клуба в Украине - львовские "Карпаты" и "Севастополь".
"Ригу" в свое время возглавлял украинский тренер Виктор Скрипник, выигрывал с клубом чемпионат Латвии.
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Источник:Спорт 24
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