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Олег Кононов возглавил Ригу

Трансферы
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По стопам Скрипника?

Олег Кононов возглавил Ригу
Новина українською

Белорусский тренер Олег Кононов возглавил латвийский клуб "Рига".

Это подтвердил исполнительный директор клуба Роман Лаюкс.

"Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Срок назвать не могу - это конфиденциальная информация", - сообщил исполнительный директор "Риги".

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В свое время Олег Кононов тренировал два клуба в Украине - львовские "Карпаты" и "Севастополь".

"Ригу" в свое время возглавлял украинский тренер Виктор Скрипник, выигрывал с клубом чемпионат Латвии.

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В статье: Олег Кононов тренер ФК Рига чемпионат Латвии
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Источник:
Спорт 24

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