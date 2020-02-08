СМИ: Фабиан Руис из Наполи - приоритетная цель Барселоны этим летом
Каталонцы интересуются испанским хавбеком
Cadena Ser сообщает, что "Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Наполи" Фабиану Руису.
По информации источника испанский полузащитник является приоритетной целью для каталоцнев в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен лично заинтересован в переходе 23-летнего Фабиана. Сетьен ранее работал вместе с Руисом в "Бетисе".
Также в СМИ была информация, что мадридский "Реал" рассматривает трансфер хавбека.
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Источник:Cadena Ser
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