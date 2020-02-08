СМИ: Фабиан Руис из Наполи - приоритетная цель Барселоны этим летом

Cadena Ser сообщает, что "Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Наполи" Фабиану Руису.

По информации источника испанский полузащитник является приоритетной целью для каталоцнев в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен лично заинтересован в переходе 23-летнего Фабиана. Сетьен ранее работал вместе с Руисом в "Бетисе".

Также в СМИ была информация, что мадридский "Реал" рассматривает трансфер хавбека.