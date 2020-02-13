Ливерпуль on, Сити off: Санчо точно покинет Боруссию летом, на Джейдона претендуют топ-клубы АПЛ

Журналист Sky Sports Germany Йеско Фон Айхманн выразил свою уверенность в том, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо точно по окончанию сезона сменит клуб. В Англии на футболиста претендуют "Челси", "МЮ" и "Ливерпуль".

"Пока непонятно, в какой клуб он отправится. Я слышал об интересе "Манчестер Юнайтед". На прошлой неделе Михаэль Цорк сказал в интервью, что у него пока нет предложений по Санчо. Сегодня я снова спросил его, но он только улыбнулся".

Издание Daily Mail отмечает, что в борьбу за игрока неожиданно включились мерсисайдцы – "Боруссия" готова продать Санчо за 120 миллионов евро. По информации источника, в приобретении футболиста "Ливерпулю" поможет крупный спонсорский контракт с Nike.

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Интересно, что потенциальное предложение "Манчестер Сити" (Джейдон – воспитанник "горожан") будет иметь приоритет перед запросами других клубов, но "небесно-голубые" не заинтересованы в возвращении 19-летнего исполнителя, он покинул Манчестер в 2017 году.

Санчо забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 19 матчах Бундеслиги этого сезона. Его контракт с немцами рассчитан до июня 2022 года.