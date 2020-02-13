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Аякс заявил о трансфере Хакима Зиеша в Челси

Трансферы
(2 голосов)

Сумма - от 40 до 44 млн

Аякс заявил о трансфере Хакима Зиеша в Челси
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Амстердамский "Аякс" сообщил о трансфере полузащитника Хакима Зиеша в "Челси".

Контракт будет рассчитан до 30 июня 2022 года.

Хавбек присоединится к "Челси" 1 июля 2020. Игрок доиграет этот сезон в "Аяксе".

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Зиеш дебютировал за "Аякс" 11 сентября 2016 года в матче против "Витесса" (1:0). В целом он провел 160 официальных игр за основную команду амстердамцев, забил 49 голов.

Как сообщает официальный сайт "Аякса", сумма сделки - 40 млн евро, однако через сменные факторы может вырасти до 44 млн.

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В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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