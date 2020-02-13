Аякс заявил о трансфере Хакима Зиеша в Челси
Сумма - от 40 до 44 млн
Амстердамский "Аякс" сообщил о трансфере полузащитника Хакима Зиеша в "Челси".
Контракт будет рассчитан до 30 июня 2022 года.
Хавбек присоединится к "Челси" 1 июля 2020. Игрок доиграет этот сезон в "Аяксе".
Зиеш дебютировал за "Аякс" 11 сентября 2016 года в матче против "Витесса" (1:0). В целом он провел 160 официальных игр за основную команду амстердамцев, забил 49 голов.
Как сообщает официальный сайт "Аякса", сумма сделки - 40 млн евро, однако через сменные факторы может вырасти до 44 млн.
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