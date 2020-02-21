Черноморец подписал игрока юношеских сборных, украинского легионера и уроженца Польши

С ФК "Черноморец" оформили трудовые соглашения еще три новых футболиста: защитник Михаил Калугин, нападающий Роман Яловенко и полузащитник Денис Янаков.

Михаил Калугин родился 20 ноября 1994 года в Харькове. Рост - 188 см, вес - 88 кг. Позиция - центральный защитник. Выступал в юношеских командах Харькова: "Металлист", "Гелиос", "Восток". Играл в клубах "Ильичевец-2" Мариуполь, "Металлист" Харьков, "Сталь-2" Алчевск, "Бодва" (Словакия), "Буковина" Черновцы, "Арарат" (Ереван, Армения), а также "Крумкачы" Минск, "Торпедо-БелАЗ" Жодино, "Ислочь" Минская область, « Днепр »Могилев - все Белорусь. В "Черноморце" будет выступать под № 73.

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Роман Яловенко родился 8 февраля 1997 Варшаве (Польша). Рост - 182 см, вес - 71 кг. Воспитанник ДЮСШ "Атлет" (Киев). Выступал в командах: "Металлург" Донецк (дубль), "Сталь" Каменское (дубль), "Шахтер" Донецк (дубль), "Авангард" Бзов (Киевская область). В "Черноморце" будет выступать под № 77.

Левый вингер Денис Янаков. Родился 1 января 1999 в Запорожье. Рост - 180 см, вес - 71 кг. Воспитанник "Металлурга" Запорожье и "Динамо" Киев. Выступал в командах "Динамо" Киев U-19 и U-21, "Арсенал-Киев". В юношеских сборных Украины провел 30 матчей, забил 6 голов. В "Черноморце" будет выступать под № 17