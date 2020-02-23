Официально: Зиеш подписал контракт с Челси на 5 лет
Лондонцы договорились об условиях контракт с марокканцем
Официальный сайт "Челси" подтвердил, что договорился об условиях соглашения с вингером "Аякса" Хакимом Зиешем.
26-летний марокканец подписал контракт с лондонцами на 5 лет.
Зиеш прокомментировал это событие так: "Я очень счастлив и горд, что подписал контракт с таким большим клубом, как "Челси". С нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что мы вместе сможем добиться больших успехов".
Напомним, ранее клубы обьявили о трансфере футболиста. Хаким Зиеш перейдет в стан "аристократов" этим летом и сумма трансфера составит 40 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:chelseafc.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...