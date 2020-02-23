Официально: Зиеш подписал контракт с Челси на 5 лет

Официальный сайт "Челси" подтвердил, что договорился об условиях соглашения с вингером "Аякса" Хакимом Зиешем.

26-летний марокканец подписал контракт с лондонцами на 5 лет.

Зиеш прокомментировал это событие так: "Я очень счастлив и горд, что подписал контракт с таким большим клубом, как "Челси". С нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что мы вместе сможем добиться больших успехов".

Напомним, ранее клубы обьявили о трансфере футболиста. Хаким Зиеш перейдет в стан "аристократов" этим летом и сумма трансфера составит 40 миллионов евро.