Ювентус нацелился на трансфер Габриэля Жезуса
Летом "бьянконери" надеются подписать бразильца
Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Calcio Mercato.
Инициатором потенциального трансфера является спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи. Он уже неоднократно посылал скаутов клуба на игры "горожан", а также несколько раз следил за его игрой лично.
В Турине надеются воспользоваться нестабильной ситуацией в "Сити" после отстранения "горожан" от Лиги Чемпионов на два сезона.
В этом сезоне Жезус отметился 18 голами в 36 матчах.
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