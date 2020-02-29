Ювентус нацелился на трансфер Габриэля Жезуса

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Calcio Mercato.

Инициатором потенциального трансфера является спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи. Он уже неоднократно посылал скаутов клуба на игры "горожан", а также несколько раз следил за его игрой лично.

В Турине надеются воспользоваться нестабильной ситуацией в "Сити" после отстранения "горожан" от Лиги Чемпионов на два сезона.

В этом сезоне Жезус отметился 18 голами в 36 матчах.