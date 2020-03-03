Когда у дедушки баскские корни: Игуаин может перейти в Атлетик

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может продолжить игровую карьеру в Ла Лиге, как сообщает Football Espana. Летом у 32-летнего форварда заканчивается контракт с туринцами – если стороны не продлят соглашение, то аргентинец может уйти как свободный агент.

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По информации источника, в услугах Игуаина заинтересован "Атлетик" из Бильбао. Гонсало хоть и является аргентинцем, но все равно соответствует трансферной политике клуба, которая заключается в приобретении исключительно баскских игроков. Прадед Гонсало – баск, который эмигрировал в Аргентину. Сам Игуаин родился во Франции и имеет двойное гражданство.

Игуаин защищает цвета "Ювентуса" с 2016 года, ранее он выступал за "Ривер Плейт", "Реал" и "Наполи". В прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Милан" и "Челси". В текущей кампании он сыграл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.