AS: Реал приобретет Холанда на замену Роналду – отец Эрлинга считает Испанию хорошим местом для сына

Независимо от того, признают болельщики и руководство "Реала" или же нет, но команда начала намного меньше забивать после переезда главного страйкера "сливочных" Криштиану Роналду в Турин. Норвежец Эрлинг Холанд отличился 28 раз в 40 матчах за австрийский "Зальцбург" и уже забил 12 голов в 9 поединках после переезда в "Боруссию".

Издание AS сообщает, что боссы клуба ищут нападающего, который будет забивать по 50 голов за сезон, как португальский многократный обладатель Золотого мяча. Бензема не подходит под характеристики бомбардира, Азар подвержен травмам, а Йович так и не смог заиграть в "Реале".