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AS: Реал приобретет Холанда на замену Роналду – отец Эрлинга считает Испанию хорошим местом для сына

Трансферы
(2 голосов)

Не рано ли, Эрлинг?

AS: Реал приобретет Холанда на замену Роналду – отец Эрлинга считает Испанию хорошим местом для сына
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Независимо от того, признают болельщики и руководство "Реала" или же нет, но команда начала намного меньше забивать после переезда главного страйкера "сливочных" Криштиану Роналду в Турин. Норвежец Эрлинг Холанд отличился 28 раз в 40 матчах за австрийский "Зальцбург" и уже забил 12 голов в 9 поединках после переезда в "Боруссию".

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Издание AS сообщает, что боссы клуба ищут нападающего, который будет забивать по 50 голов за сезон, как португальский многократный обладатель Золотого мяча. Бензема не подходит под характеристики бомбардира, Азар подвержен травмам, а Йович так и не смог заиграть в "Реале".

"Я очень рад за сына и за "Боруссию". Он продолжает расти, но всегда был хорош как бомбардир. Эрлинг способен отдать голевую передачу. Конечно, я горжусь сыном. Его связывали более чем с сотней команд. Это правда, что Ла Лига – очень хороший чемпионат для него, с отличными командами. Не знаю, будет ли он играть в Испании", – сказал отец 19-летнего Холанда.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Альф-Инге Хааланд Эрлинг Холанд
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