Sport.es: Барселона может включить Коутиньо в сделку по Неймару

Руководство "Баварии" пока не решило, будет ли выкупать 27-летнего Филипе Коутиньо у каталонцев по окончанию сезона. В соглашении между немцами и испанцами прописана сумма трансфера в размере 120 миллионов евро. Издание Sport.es отмечает, что игроки "немецкой машины" хотят продолжения карьеры Коутиньо в Германии – в частности, об этом открыто высказывался Рафинья.

Боссы "Барселоны" же считают, что Филипе точно не намерен возвращаться в Каталонию – поэтому, клуб хочет использовать бразильского плеймейкера как опцию в сделке по форварду "Пари Сен-Жермен" Неймару.

Коутиньо провел за "Баварию" в Бундеслиге 21 матч (8 мячей и 6 результативных передач).