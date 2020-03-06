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Sport.es: Барселона может включить Коутиньо в сделку по Неймару

Трансферы
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Каталонская многоходовочка

Sport.es: Барселона может включить Коутиньо в сделку по Неймару
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Руководство "Баварии" пока не решило, будет ли выкупать 27-летнего Филипе Коутиньо у каталонцев по окончанию сезона. В соглашении между немцами и испанцами прописана сумма трансфера в размере 120 миллионов евро. Издание Sport.es отмечает, что игроки "немецкой машины" хотят продолжения карьеры Коутиньо в Германии – в частности, об этом открыто высказывался Рафинья.

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Боссы "Барселоны" же считают, что Филипе точно не намерен возвращаться в Каталонию – поэтому, клуб хочет использовать бразильского плеймейкера как опцию в сделке по форварду "Пари Сен-Жермен" Неймару.

Коутиньо провел за "Баварию" в Бундеслиге 21 матч (8 мячей и 6 результативных передач).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Барселона Филиппе Коутиньо Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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