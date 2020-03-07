ПСЖ вступил в гонку за Милинковича-Савича
Парижане готовы выложить за хавбека 100 млн евро
"Пари Сен-Жермен" начал подготовку к трансферу хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ожидается, что римляне запросят за своего игрока 100 миллионов евро. Точно такое же требование президент "Лацио" Клаудио Лотито предъявлял чемпионам Франции два года назад, когда они впервые заинтересовались сербским полузащитником. На этот раз "ПСЖ" готов выплатить эту сумму.
Инициатором подписания игрока является спортивный директор "ПСЖ" Леонардо.
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armik (Киев)
07.03.2020 в 13:22
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