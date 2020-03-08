  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Реал охладел к Погба. За француза готовы поспорить ПСЖ и Ювентус
В тренде

Реал охладел к Погба. За француза готовы поспорить ПСЖ и Ювентус

Трансферы
(1 голосов)

Поль намерен сменить клубную прописку этим летом

Реал охладел к Погба. За француза готовы поспорить ПСЖ и Ювентус
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" готовы поспорить за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба этим летом, сообщает The Independent.

На протяжении последнего года главным претендентом на Погба назывался "Реал", однако по информации источника, королевский клуб потерял интерес к Полю и планирует потратиться на его соотечественника Килиана Мбаппе.

Зато заполучить Погба жаждут "Ювентус" и ПСЖ, а "Юнайтед" собирается потребовать около 100 миллионов фунтов в качестве компенсации за 26-летнего полузащитника сборной Франции.

Утверждается, что "красные дьяволы" открыты к продаже Погба как никогда прежде. На вырученные с продажи француза средства "Юнайтед" собирается потратиться на Джека Грилиша или Джейдона Санчо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...