Реал охладел к Погба. За француза готовы поспорить ПСЖ и Ювентус

"Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" готовы поспорить за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба этим летом, сообщает The Independent.

На протяжении последнего года главным претендентом на Погба назывался "Реал", однако по информации источника, королевский клуб потерял интерес к Полю и планирует потратиться на его соотечественника Килиана Мбаппе.

Зато заполучить Погба жаждут "Ювентус" и ПСЖ, а "Юнайтед" собирается потребовать около 100 миллионов фунтов в качестве компенсации за 26-летнего полузащитника сборной Франции.

Утверждается, что "красные дьяволы" открыты к продаже Погба как никогда прежде. На вырученные с продажи француза средства "Юнайтед" собирается потратиться на Джека Грилиша или Джейдона Санчо.