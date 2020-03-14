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ПСЖ ведёт переговоры с двумя звёздами Серии А

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Французский клуб готовит серьезное усиление

ПСЖ ведёт переговоры с двумя звёздами Серии А
Новина українською

"ПСЖ" заинтересован в услугах двух ведущих игроков Серии А. Как сообщает итальянский журналист Николо Шира в твиттере, парижане хотят заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали и полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

По информации источника, между спортивным директором "ПСЖ" Леонардо и агентом игроков Фали Рамадани уже были первые контакты на предмет перехода игроков. Подробности переговоров неизвестны.

В текущем сезоне Кулибали провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах. Пьянич принял участие в 32 матчах в нынешнем сезоне, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2023 года.

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В статье: Миралем Пьянич Калиду Кулибали ПСЖ
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