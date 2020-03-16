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МЮ оформит трансфер Ван Де Бека, только если Реал не вернется к договоренности с Донни

Трансферы
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Трансферная многоходовочка

МЮ оформит трансфер Ван Де Бека, только если Реал не вернется к договоренности с Донни
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Прошлым летом хавбек "Аякса" Донни Ван Де Бек был близок к переезду в Мадрид и даже заключил соглашение с "Реалом", но трансфер сорвался, так как "сливочные" не продали Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса.

По информации Marca, "Манчестер Юнайтед" сможет подписать Ван Де Бека, если "Реал" не вернется к ранее достигнутым договоренностям с игроком. Отмечается, что англичане будут пытаться оформить трансфер Донни даже несмотря на подобную сложность.

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Как сообщает мадридская газета, будущее Ван Де Бека находится в руках "королевского клуба". В текущем сезоне голландец сыграл за "Аякс" 23 матча в чемпионате Нидерландов (8 голов и 6 результативных передач).

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В статье: Аякс (Амстердам) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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