МЮ оформит трансфер Ван Де Бека, только если Реал не вернется к договоренности с Донни

Прошлым летом хавбек "Аякса" Донни Ван Де Бек был близок к переезду в Мадрид и даже заключил соглашение с "Реалом", но трансфер сорвался, так как "сливочные" не продали Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса.

По информации Marca, "Манчестер Юнайтед" сможет подписать Ван Де Бека, если "Реал" не вернется к ранее достигнутым договоренностям с игроком. Отмечается, что англичане будут пытаться оформить трансфер Донни даже несмотря на подобную сложность.

Как сообщает мадридская газета, будущее Ван Де Бека находится в руках "королевского клуба". В текущем сезоне голландец сыграл за "Аякс" 23 матча в чемпионате Нидерландов (8 голов и 6 результативных передач).