Sport.es: Обамеянг хочет покинуть Арсенал и перейти в Барселону – его родственники живут в Каталонии

Форвард лондоского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг летом намерен продолжить карьеру в каталонской "Барселоне". Издание Sport.es также отмечает, что руководство "сине-гранатовых" делало запрос по 30-летнему габонскому нападающему еще в январе.

"Барселона" по-прежнему готова подписать Обамеянга. Помочь осуществить данный переход испанцам может тот простой факт, что родственники Пьер-Эмерика уже несколько месяцев проживают в одном из прибрежных городов Каталонии.

Испанский клуб заинтересован в приобретении замены Луису Суаресу. Ранее форвард "Арсенала" говорил о том, что ему не нужно регулярно завоевывать трофеи, чтобы быть одним из лучших.