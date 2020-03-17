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Sport.es: Обамеянг хочет покинуть Арсенал и перейти в Барселону – его родственники живут в Каталонии

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Sport.es: Обамеянг хочет покинуть Арсенал и перейти в Барселону – его родственники живут в Каталонии
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Форвард лондоского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг летом намерен продолжить карьеру в каталонской "Барселоне". Издание Sport.es также отмечает, что руководство "сине-гранатовых" делало запрос по 30-летнему габонскому нападающему еще в январе.

"Барселона" по-прежнему готова подписать Обамеянга. Помочь осуществить данный переход испанцам может тот простой факт, что родственники Пьер-Эмерика уже несколько месяцев проживают в одном из прибрежных городов Каталонии.

Испанский клуб заинтересован в приобретении замены Луису Суаресу. Ранее форвард "Арсенала" говорил о том, что ему не нужно регулярно завоевывать трофеи, чтобы быть одним из лучших.

Читайте такжеОбамеянг: Мне не нужно много трофеев, чтобы быть одним из лучших нападающих мира
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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
Sport.es

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