El Confidencial: Месси покинет Барселону, если Неймар не вернется в Каталонию
Бразилец – ключ к сохранению аргентинца
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов остаться в клубе только при условии возвращения форварда Неймара. Бразилец сейчас защищает цвета "Пари Сен-Жермен".
По информации El Confidencial, аргентинцу не нравится ситуация в клубе. Его не устраивают спортивные результаты команды, а также отставка Эрнесто Вальверде, с которым у него были дружеские отношения. Как сообщает источник, единственное, что может мотивировать Месси остаться в клубе – это возвращение Неймара.
Бразильский форвард играл в "Барселоне" с 2013 по 2017 год. Лионель находится в структуре каталонского клуба с 2001 года. Прошлым летом Ней мог вернуться в Каталонию, но "ПСЖ" не договорился с испанским грандом.
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