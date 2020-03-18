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El Confidencial: Месси покинет Барселону, если Неймар не вернется в Каталонию

Трансферы
(1 голосов)

Бразилец – ключ к сохранению аргентинца

El Confidencial: Месси покинет Барселону, если Неймар не вернется в Каталонию
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов остаться в клубе только при условии возвращения форварда Неймара. Бразилец сейчас защищает цвета "Пари Сен-Жермен".

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По информации El Confidencial, аргентинцу не нравится ситуация в клубе. Его не устраивают спортивные результаты команды, а также отставка Эрнесто Вальверде, с которым у него были дружеские отношения. Как сообщает источник, единственное, что может мотивировать Месси остаться в клубе – это возвращение Неймара.

Бразильский форвард играл в "Барселоне" с 2013 по 2017 год. Лионель находится в структуре каталонского клуба с 2001 года. Прошлым летом Ней мог вернуться в Каталонию, но "ПСЖ" не договорился с испанским грандом.

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
El Confidencial

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
18.03.2020 в 11:47
C'est La VieПоки НЕМА футболу спритні журналюги будуть "продавати" слухи, побрехеньки та інші дурнички. А що користається СУПЕР-попитом... СУПЕР-зірки По самій новині... так Мессі воліє завойовувати командні трофеї, а не особисті призи. А ХХІ сторіччі виграють КОМАНДИ! Тому зрозуміло, що для перемог Барселони потрібен кваліфікований ТРЕНЕР та ДЕКІЛЬКА зірок! А у Ліонеля з Неймаром були добрі відносини... Може він пригадав, як йому Рональдіньо допоміг адаптуватися у великому футболі і він відчуває відповідальність за Junior.
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Pokeruga (Кропивницкий)
18.03.2020 в 11:24
Гейский ультиматум.))) (пардон за гомофобмю если что).
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.03.2020 в 11:08
Меська как тот капризный ребёнок. Гризманн ему уже надоел, хочет назад свою старую, но любимую игрушку Нея
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