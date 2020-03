Sport.es: Барселона договорилась о трансфере 19-летнего форварда Сан-Паулу

Нападающий "Сан-Паулу" Густаво Майя может присоединиться к "Барселоне", как сообщает издание Sport.es. По информации источника, клубы уже согласовали трансфер.

"Сине-гранатовые" заплатили 1 миллион евро за игрока: оставшуюся сумму, 3,5 миллиона евро, испанский гранд переведет на счета бразильского клуба до 30 июня. Отмечается, что 30% прав на футболиста будут по-прежнему принадлежать "Сан-Паулу".

