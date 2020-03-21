Челси и Рома договорились о повторной аренде Дзаппакосты на следующий сезон – СМИ
Фулбек сейчас восстанавливается после травмы крестообразных связок колена
"Челси" готов продлить аренду Давиде Дзаппакосты в "Роме" и на следующий сезон, сообщает Corriere Dello Sport.
27-летний фулбек успел провести лишь одну игру в составе "волков", после чего повредил крестообразные связки колена и вылетел до конца сезона. Тем не менее, в "Роме" довольны восстановлением Давиде и готовы продлить его пребывание в клубе и на сезон 2020/21. На данный момент клубы близки к соглашению.
Отметим, что контракт Дзаппакосты с "Челси" истекает летом 2022 года. В 2017-м году "синие" отдали "Торино" за игрока 25 миллионов евро.
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