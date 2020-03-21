Барса может включить Коутиньо в сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса из Интера
Также "нерадзурри" могут взять бразильца на 2 года в аренду
Атакующий полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который выступает на правах аренды за "Баварию", может перейти в "Интер".
Football Italia сообщает, что 27-летний Коутиньо может быть включен в сделку по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в "Барсу". Также источник сообщает, миланский клуб может взять в аренду бразильца на два года.
Ранее была информация, что мюнхенская "Бавария не собирается выкупать Филиппе за 90 миллионов у каталонцев.
Напомним, Коутиньо уже выступал за "Интер". В составе "нерадзурри" он провел 28 матчей в Серии А и забил 3 гола.
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Источник:Football Italia
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