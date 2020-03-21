Барса может включить Коутиньо в сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса из Интера

Атакующий полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который выступает на правах аренды за "Баварию", может перейти в "Интер".

Football Italia сообщает, что 27-летний Коутиньо может быть включен в сделку по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в "Барсу". Также источник сообщает, миланский клуб может взять в аренду бразильца на два года.

Ранее была информация, что мюнхенская "Бавария не собирается выкупать Филиппе за 90 миллионов у каталонцев.

Напомним, Коутиньо уже выступал за "Интер". В составе "нерадзурри" он провел 28 матчей в Серии А и забил 3 гола.