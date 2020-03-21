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Неймар готов оказывать давление на ПСЖ и сообщил Барсе, что хочет вернуться летом

Трансферы
(1 голосов)

Бразилец не покидает надежды вернуться в "Барсу"

Неймар готов оказывать давление на ПСЖ и сообщил Барсе, что хочет вернуться летом
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".

По информации Sport.es, что бразильский нападающий сообщил руководству каталонского клуба о своем желании вернуться в "Барсу" этим летом.

Неймар сказал, что готов оказывать любое давление на "ПСЖ", так как хочет снова выступать вместе с форвардом "сине-гранатовых" Лео Месси.

Также источник сообщает, что этим летом у бразильца появиться возможность использовать в своих целях 17-ю статью регламента ФИФА. Эта статься позволяет футболисту, которому исполнилось 28 лет и который провел в клубе три года, расторгнуть контракт с клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Sport.es
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2020 в 21:31
а где инфа про "В Доме футбола состоялся обыск по делу о коррупции в руководстве УАФ — СМИ"???
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2020 в 21:24
что-то на фото месси даже чуть выше неймара...странно
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alex.belogubko (одесса)
21.03.2020 в 21:04
зачем он нужен Барсе --одни понты и бабки требует не малые с папой на пару
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Инспектор ( )
21.03.2020 в 20:00
На месте и деньжата легче будет отсудить
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