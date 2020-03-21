Неймар готов оказывать давление на ПСЖ и сообщил Барсе, что хочет вернуться летом

Форвард "ПСЖ" Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".

По информации Sport.es, что бразильский нападающий сообщил руководству каталонского клуба о своем желании вернуться в "Барсу" этим летом.

Неймар сказал, что готов оказывать любое давление на "ПСЖ", так как хочет снова выступать вместе с форвардом "сине-гранатовых" Лео Месси.

Также источник сообщает, что этим летом у бразильца появиться возможность использовать в своих целях 17-ю статью регламента ФИФА. Эта статься позволяет футболисту, которому исполнилось 28 лет и который провел в клубе три года, расторгнуть контракт с клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных.