  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Реал хочет вернуть в Мадрид лидера атак Вулверхэмптона
В тренде

Реал хочет вернуть в Мадрид лидера атак Вулверхэмптона

Трансферы
(1 голосов)

В десанте Санту все как на подбор

Реал хочет вернуть в Мадрид лидера атак Вулверхэмптона
Новина українською

Мексиканский форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес привлек внимание мадридского "Реала", как сообщает испанское издание Don Balón. По информации источника, 28-летний нападающий будет призван навязать конкуренцию бессменному страйкеру "сливочных" Кариму Бензема и сербскому форварду Луке Йовичу.

Читайте такжеОграбление по-манчестерски. МЮ ведет переговоры о покупке дуэта игроков Вулверхэмптона

Ранее Хименес отмечал, что не исключает возвращения в Испанию и даже хочет вновь попробовать себя в Ла Лиге. Напомним, что Рауль уже защищал цвета мадридской команды – правда, не "Реала", а "Атлетико".

Мексиканец забил 22 гола и отдал 10 результативных передач в 44 матчах текущего сезона во всех соревнованиях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Реал (Мадрид) Рауль Хименес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NBC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...