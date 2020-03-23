Реал хочет вернуть в Мадрид лидера атак Вулверхэмптона
В десанте Санту все как на подбор
Мексиканский форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес привлек внимание мадридского "Реала", как сообщает испанское издание Don Balón. По информации источника, 28-летний нападающий будет призван навязать конкуренцию бессменному страйкеру "сливочных" Кариму Бензема и сербскому форварду Луке Йовичу.
Ранее Хименес отмечал, что не исключает возвращения в Испанию и даже хочет вновь попробовать себя в Ла Лиге. Напомним, что Рауль уже защищал цвета мадридской команды – правда, не "Реала", а "Атлетико".
Мексиканец забил 22 гола и отдал 10 результативных передач в 44 матчах текущего сезона во всех соревнованиях.
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Источник:NBC
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