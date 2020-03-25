Новый Верратти. Барселона, Сити и Ювентус заинтересованы в приобретении 17-летнего таланта ПСЖ
Теперь с Марко сравнивают одаренных футболистов?
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Эдуард Мишу попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. По информации Sport.es и The Sun, в услугах 17-летнего футболиста заинтересована каталонская "Барселона", английский "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус".
Тем не менее, спортивный директор клуба Леонардо уже начал переговоры с Мишу относительно первого профессионального контракта. Во Франции Эдуарда называют "новым Верратти" из-за манеры игры. Марко известен своим умением начинать атаки из глубины и отрабатывать в обороне.
Мишу в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за основную команду парижан. Юный хавбек выступал за сборные Франции U-16 и U-17.
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