Новый Верратти. Барселона, Сити и Ювентус заинтересованы в приобретении 17-летнего таланта ПСЖ

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Эдуард Мишу попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. По информации Sport.es и The Sun, в услугах 17-летнего футболиста заинтересована каталонская "Барселона", английский "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус".

Тем не менее, спортивный директор клуба Леонардо уже начал переговоры с Мишу относительно первого профессионального контракта. Во Франции Эдуарда называют "новым Верратти" из-за манеры игры. Марко известен своим умением начинать атаки из глубины и отрабатывать в обороне.

Мишу в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за основную команду парижан. Юный хавбек выступал за сборные Франции U-16 и U-17.