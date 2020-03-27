  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Ювентус заинтересован в трансфере Марсело – Реал не собирается препятствовать переходу
В тренде

Ювентус заинтересован в трансфере Марсело – Реал не собирается препятствовать переходу

Трансферы
(1 голосов)

В гости к Криштиану?

Ювентус заинтересован в трансфере Марсело – Реал не собирается препятствовать переходу
Новина українською

Защитник "Реала" Марсело по окончанию текущего сезона может покинуть Мадрид. Как сообщает Marca, интерес к 31-летнему футболисту возобновил "Ювентус". Туринцы хотят укрепить левый фланг обороны, где в настоящее время не имеет конкуренции Алекс Сандро.

Читайте такжеАшраф Хакими - лучший крайний в Европе. Как в Боруссии зажглась звезда для Реала

Таким образом, Марсело может мотивировать соотечественника стабильно выступать на максимуме своих возможностей. Интересно, что в случае достойного предложения, "Реал" не станет мешать трансферу.

Контракт бразильца со "сливочными" рассчитан еще на 2 года. Марсело защищает цвета "Реала" с 2007 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Ла Лиги (2 результативных передачи).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Марсело Алекс Сандро Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...