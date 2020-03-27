Ювентус заинтересован в трансфере Марсело – Реал не собирается препятствовать переходу

Защитник "Реала" Марсело по окончанию текущего сезона может покинуть Мадрид. Как сообщает Marca, интерес к 31-летнему футболисту возобновил "Ювентус". Туринцы хотят укрепить левый фланг обороны, где в настоящее время не имеет конкуренции Алекс Сандро.

Таким образом, Марсело может мотивировать соотечественника стабильно выступать на максимуме своих возможностей. Интересно, что в случае достойного предложения, "Реал" не станет мешать трансферу.

Контракт бразильца со "сливочными" рассчитан еще на 2 года. Марсело защищает цвета "Реала" с 2007 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Ла Лиги (2 результативных передачи).