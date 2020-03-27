Гвардиола хочет пригласить Бонуччи в Манчестер Сити – Сарри против

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хочет приобрести центрального защитника туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи – об этом информирует Calciomercato.

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В следующее трансферное окно руководство "горожан" точно намерено купить игрока в центр обороны. Главный тренер "небесно-голубых" высоко оценивает навыки опытного Бонуччи, поэтому даже возраст Леонардо не станет препятствием к оформлению трансфера.

Правда, загвоздка в том, что "Ювентус" не хочет отпускать Бонуччи в Манчестер. Алленаторе "бьянконери" Маурицио Сарри желает сохранить игрока в команде. Источник отмечает, что первый запрос "горожан" по данному вопросу уже был отклонен. В текущем сезоне Бонуччи сыграл за "Юве" 25 матчей в Серии А и забил 3 мяча.