Кариус может стать одноклубником Ярмоленко
Немецкий кипер может вернуться в АПЛ
Принадлежащий "Ливерпулю" голкипер Лорис Кариус может найти пристанище в "Вест Хэме".
Как сообщает Voetbal, "молотобойцы" могут заполучить 26-летнего Кариуса всего за 4.5 млн. фунтов. Интерес к Лорису также проявляют "Спортинг" и "Андерлехт".
"Вест Хэм" намерен взять Кариуса в качестве дублера для Лукаша Фабьянски, который из-за трав пропустил 3 месяца в нынешнем сезоне.
Сейчас Кариус проводит второй сезон на правах аренды в "Бешикташе". Турецкий клуб сохраняет опцию выкупа немецкого голкипера за 7.25 млн. фунтов, но пользоваться ей не собирается.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...