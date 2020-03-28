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Кариус может стать одноклубником Ярмоленко

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Немецкий кипер может вернуться в АПЛ

Кариус может стать одноклубником Ярмоленко
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Принадлежащий "Ливерпулю" голкипер Лорис Кариус может найти пристанище в "Вест Хэме".

Как сообщает Voetbal, "молотобойцы" могут заполучить 26-летнего Кариуса всего за 4.5 млн. фунтов. Интерес к Лорису также проявляют "Спортинг" и "Андерлехт".

"Вест Хэм" намерен взять Кариуса в качестве дублера для Лукаша Фабьянски, который из-за трав пропустил 3 месяца в нынешнем сезоне.

Сейчас Кариус проводит второй сезон на правах аренды в "Бешикташе". Турецкий клуб сохраняет опцию выкупа немецкого голкипера за 7.25 млн. фунтов, но пользоваться ей не собирается.

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В статье: Лорис Кариус Вест Хэм (Лондон)
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