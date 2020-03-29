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РБ Лейпциг уверен в покупке Анхелиньо

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РБ Лейпциг уверен в покупке Анхелиньо
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"Лейпциг" планирует выкупить фулбека "Манчестер Сити" Анхелиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский защитник выступает за немецкий клуб с января на правах аренды. Руководство клуба довольно успехами игрока и намерено выкупить его контракт у чемпионов Англии. Потенциальная сделка оценивается в 28 миллионов евро.

Еще 30 миллионов "быки" планируют потратить на выкуп контракта Патрика Шика у "Ромы". Чех отлично прижился в "Лейпциге", отметившись 7 голами в 15 матчах Бундеслиги.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рома (Рим) РБ Лейпциг Патрик Шик Анхелиньо
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