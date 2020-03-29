РБ Лейпциг уверен в покупке Анхелиньо

"Лейпциг" планирует выкупить фулбека "Манчестер Сити" Анхелиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский защитник выступает за немецкий клуб с января на правах аренды. Руководство клуба довольно успехами игрока и намерено выкупить его контракт у чемпионов Англии. Потенциальная сделка оценивается в 28 миллионов евро.

Еще 30 миллионов "быки" планируют потратить на выкуп контракта Патрика Шика у "Ромы". Чех отлично прижился в "Лейпциге", отметившись 7 голами в 15 матчах Бундеслиги.