РБ Лейпциг уверен в покупке Анхелиньо
Конкурент Зинченко может окончательно обосноваться в Бундеслиге
"Лейпциг" планирует выкупить фулбека "Манчестер Сити" Анхелиньо, сообщает Mundo Deportivo.
Испанский защитник выступает за немецкий клуб с января на правах аренды. Руководство клуба довольно успехами игрока и намерено выкупить его контракт у чемпионов Англии. Потенциальная сделка оценивается в 28 миллионов евро.
Еще 30 миллионов "быки" планируют потратить на выкуп контракта Патрика Шика у "Ромы". Чех отлично прижился в "Лейпциге", отметившись 7 голами в 15 матчах Бундеслиги.
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