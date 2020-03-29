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Агент Коутиньо: Филиппе не перешел в Тоттенхэм летом 19-го года по финансовым причинам

Трансферы
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Киа Джурабчиан рассказал, почему бразилец не перешел в стан "шпор"

Агент Коутиньо: Филиппе не перешел в Тоттенхэм летом 19-го года по финансовым причинам
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Агент атакующего полузащитника "Баварии" Филиппе Коутиньо - Киа Джурабчиан рассказал о том, как сорвался трансфер его клиента в "Тоттенхэм" прошлим летом.

"У Коутиньо нет никаких личных проблем с Даниэлом Леви, все остальные слухи, противоречащие этому, – ложь. Сделка не состоялась по финансовым причинам", – заявил Киа Джурабчиан.

Напомним, 27-летний Коутиньо принадлежит "Барселоне", а за мюнхенскую "Баварию" выступает на правах аренды.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо Тоттенхэм (Лондон) Киа Джурабчиан
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Источник:
Mirror
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