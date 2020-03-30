Упамекано сообщил боссам РБ Лейпциг, что хочет уйти – он уже на радаре Реала и Манчестер Сити
"Нужно больше защитников" © Пеп
Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано может покинуть клуб летом. По информации Sky Sports cо ссылкой на британские и испанские СМИ, интерес к футболисту проявляют "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".
Источник отмечает, что 21-летний французский исполнитель сообщил руководству немецкого клуба о своем желании покинуть Германию этим летом. Ранее интерес к защитнику проявляли "Барселона", "Ливерпуль" и "Бавария".
В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 21 матч в Бундеслиге. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2021 года. Покупателю придется заплатить за центрбека 60 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...