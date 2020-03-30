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Упамекано сообщил боссам РБ Лейпциг, что хочет уйти – он уже на радаре Реала и Манчестер Сити

Трансферы
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"Нужно больше защитников" © Пеп

Упамекано сообщил боссам РБ Лейпциг, что хочет уйти – он уже на радаре Реала и Манчестер Сити
Новина українською

Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано может покинуть клуб летом. По информации Sky Sports cо ссылкой на британские и испанские СМИ, интерес к футболисту проявляют "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

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Источник отмечает, что 21-летний французский исполнитель сообщил руководству немецкого клуба о своем желании покинуть Германию этим летом. Ранее интерес к защитнику проявляли "Барселона", "Ливерпуль" и "Бавария".

В текущем сезоне Упамекано сыграл за "РБ Лейпциг" 21 матч в Бундеслиге. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2021 года. Покупателю придется заплатить за центрбека 60 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити РБ Лейпциг Дайо Упамекано
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