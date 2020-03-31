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МЮ заинтересован в трансфере Вальверде – даже несмотря на сумму отступных в полмиллиарда евро

Трансферы
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"Меренги" в своем стиле

МЮ заинтересован в трансфере Вальверде – даже несмотря на сумму отступных в полмиллиарда евро
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"Красные дьяволы" хотят приобрести полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде. Правда, трансфер 21-летнего уругвайца куда-либо считается практически невозможным – из-за суммы отступных, как отмечают Sport.es и Sky Sports.

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Руководство "Реала" сейчас не намерено вести переговоры о продаже Феде – Зидан не хочет отпускать футболиста. Тем не менее, потенциальный приобретатель может активировать опцию выкупа, которая составляет примерно € 500 млн.

В текущем сезоне Федерико забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах Ла Лиги. Контракт Вальверде со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Федерико Вальверде
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Источник:
Sky Sports

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zavo29
31.03.2020 в 14:19
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