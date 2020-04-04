Барселона повесила ценник на Коутиньо
Каталонцы намерены расстаться с бразильским плеймейкером
"Барселона" собирается попрощаться с экс-хавбеком "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо по окончанию сезона.
При этом 80 миллионов евро будет достаточно, чтобы убедить "блаугранас" отпустить бразильца, сообщает Evening Standard. Это на 65 млн евро меньше, чем "Барселона" заплатила мерсисайдцам за него два года назад.
Нынешнюю кампанию Коутиньо проводит на правах аренды в Мюнхене. "Бавария" имеет опцию выкупа игрока за 120 миллионов евро, однако активировать её не собирается.
Ранее сообщалось, что четыре клуба АПЛ сделали запрос по поводу стоимости Коутиньо.
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
04.04.2020 в 10:02
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oda1979 (Запорожье)
04.04.2020 в 10:37
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