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Барселона повесила ценник на Коутиньо

Трансферы
(1 голосов)

Каталонцы намерены расстаться с бразильским плеймейкером

Барселона повесила ценник на Коутиньо
Новина українською

"Барселона" собирается попрощаться с экс-хавбеком "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо по окончанию сезона.

При этом 80 миллионов евро будет достаточно, чтобы убедить "блаугранас" отпустить бразильца, сообщает Evening Standard. Это на 65 млн евро меньше, чем "Барселона" заплатила мерсисайдцам за него два года назад.

Нынешнюю кампанию Коутиньо проводит на правах аренды в Мюнхене. "Бавария" имеет опцию выкупа игрока за 120 миллионов евро, однако активировать её не собирается.

Ранее сообщалось, что четыре клуба АПЛ сделали запрос по поводу стоимости Коутиньо.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
04.04.2020 в 10:02
Руммениге может оказаться прав и эти трансферные цены отойдут как родовые воды
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
04.04.2020 в 10:37
Да Коутинье и полгода назад 100 лямов не стоил. Очередной гениальный трансфер Барселоны
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+4
-1

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