Эвертон может выкупить контракты двух игроков Реала

В "Эвертоне" хотят усилиться игроками "Реала" Гаретом Бэйлом и Хамесом Родригесом, сообщает Marca.

Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти понимает, что подписать Бэйла будет нелегко, но он считает, что сумеет убедить валлийца присоединиться к "Эвертону". Также Анчелотти считает, что сумеет уговорить и Хамеса.

Действующий контракт Бэйла с мадридским клубом истекает через два года, контракт Хамеса заканчивается через год. Отмечается, что "Эвертон" готов предложить футболистам долгосрочные соглашения.

Напомним, что Анчелотти работал с Бэйлом и Хамесом в "Реале". Специалист возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.

Ранее "ириски" проявляли интерес к Аарону Ремзи и Бернарду.