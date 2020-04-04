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Эвертон может выкупить контракты двух игроков Реала

Трансферы
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Анчелотти ищет возможности усилить состав своей команды

Эвертон может выкупить контракты двух игроков Реала
Новина українською

В "Эвертоне" хотят усилиться игроками "Реала" Гаретом Бэйлом и Хамесом Родригесом, сообщает Marca.

Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти понимает, что подписать Бэйла будет нелегко, но он считает, что сумеет убедить валлийца присоединиться к "Эвертону". Также Анчелотти считает, что сумеет уговорить и Хамеса.

Действующий контракт Бэйла с мадридским клубом истекает через два года, контракт Хамеса заканчивается через год. Отмечается, что "Эвертон" готов предложить футболистам долгосрочные соглашения.

Напомним, что Анчелотти работал с Бэйлом и Хамесом в "Реале". Специалист возглавлял мадридский клуб с 2013 по 2015 год.

Ранее "ириски" проявляли интерес к Аарону Ремзи и Бернарду.

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В статье: Гарет Бэйл Карло Анчелотти Хамес Родригес Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль)
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