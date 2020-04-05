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Тоттенхэм готов приютить Виллиана и Жиру

Трансферы
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Жозе Моуриньо хочет видеть их в команде

Тоттенхэм готов приютить Виллиана и Жиру
Новина українською

"Тоттенхэм" надеется переманить вингера Виллиана и нападающего Оливье Жиру из "Челси" грядущим летом.

Ранее 31-летний бразилец говорил, что предпочитает остаться в Англии, и этим готов воспользоваться "Тоттенхэм", в 2013 году проигравший борьбу за Виллиана как раз "Челси".

В услугах Виллиана также заинтересован "Арсенал", однако TEAMtalk утверждает, что "шпоры" готовы предложить экс-игроку "Шахтёра" более выгодные условия. Еще один важный фактор — это персона главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, с которым вингер поработал на "Стэмфорд Бридж".

Также "Тоттенхэм" нацелен на Жиру, который, как и Виллиан, вскоре должен стать свободным агентом. По информации издания, "шпоры" собираются предложить Оливье двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

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В статье: Виллиан Оливье Жиру Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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