Тоттенхэм готов приютить Виллиана и Жиру

"Тоттенхэм" надеется переманить вингера Виллиана и нападающего Оливье Жиру из "Челси" грядущим летом.

Ранее 31-летний бразилец говорил, что предпочитает остаться в Англии, и этим готов воспользоваться "Тоттенхэм", в 2013 году проигравший борьбу за Виллиана как раз "Челси".

В услугах Виллиана также заинтересован "Арсенал", однако TEAMtalk утверждает, что "шпоры" готовы предложить экс-игроку "Шахтёра" более выгодные условия. Еще один важный фактор — это персона главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, с которым вингер поработал на "Стэмфорд Бридж".

Также "Тоттенхэм" нацелен на Жиру, который, как и Виллиан, вскоре должен стать свободным агентом. По информации издания, "шпоры" собираются предложить Оливье двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.