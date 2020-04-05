Гётце ведёт переговоры с Ромой

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в Серии А.

27-летний немец уже провел предварительные переговоры со спортивным директором "Ромы" Джанлукой Петраки, сообщает Corriere dello Sport. Отметим, что в июне хавбек станет свободным агентом.

Интерес к Гётце также проявляли клубы из Катара и МЛС, однако Марио нацелен на продолжение карьеры в Европе.

В этом сезоне на счёту Гётце 3 гола в 13 матчах.