Гётце ведёт переговоры с Ромой
Летом хавбек станет свободным агентом
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в Серии А.
27-летний немец уже провел предварительные переговоры со спортивным директором "Ромы" Джанлукой Петраки, сообщает Corriere dello Sport. Отметим, что в июне хавбек станет свободным агентом.
Интерес к Гётце также проявляли клубы из Катара и МЛС, однако Марио нацелен на продолжение карьеры в Европе.
В этом сезоне на счёту Гётце 3 гола в 13 матчах.
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