Защитник Барселоны может продолжить карьеру в Наполи
Хуниор Фирпо так до конца и не адаптировался на "Камп Ноу"
Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо интересен "Наполи", сообщает издание Sport.
Запрос в "Барсу" делал спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли. В каталонском гранде дали понять, что готовы попрощаться с фулбеком.
"Наполи" хотел арендовать игрока, но "Барселона" нацелена на полноценный трансфер. Они согласны на 20 миллионов евро, даже если платеж нужно будет отложить.
Фирпо перебрался в "Барсу" прошлым летом за 18 млн евро. В 17 матчах за каталонцев он записал на свой счет гол и ассист.
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