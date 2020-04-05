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Защитник Барселоны может продолжить карьеру в Наполи

Трансферы
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Хуниор Фирпо так до конца и не адаптировался на "Камп Ноу"

Защитник Барселоны может продолжить карьеру в Наполи
Новина українською

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо интересен "Наполи", сообщает издание Sport.

Запрос в "Барсу" делал спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли. В каталонском гранде дали понять, что готовы попрощаться с фулбеком.

"Наполи" хотел арендовать игрока, но "Барселона" нацелена на полноценный трансфер. Они согласны на 20 миллионов евро, даже если платеж нужно будет отложить.

Фирпо перебрался в "Барсу" прошлым летом за 18 млн евро. В 17 матчах за каталонцев он записал на свой счет гол и ассист.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Фирпо
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