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Кавани определился со следующим клубом – СМИ

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Им скорее всего станет "Атлетико" Мадрид

Кавани определился со следующим клубом – СМИ
Новина українською

Эдинсон Кавани определился со своим будущим, сообщает UOL Esporte.
В июне его контракт с "ПСЖ" истечёт, и лучший бомбардир в истории клуба твёрдо решил покинуть французский клуб (всего на счету Матадора 200 голов в 301 матче в футболке парижан).

Интерес к 33-летнему уругвайцу проявляли "Челси", "Наполи", а также ряд латиноамериканских грандов ("Бока Хуниорс", "Фламенго", "Палмейрас", "Интернасьонал"), однако в итоге его выбор остановился на мадридском "Атлетико". Ключевую роль в этом сыграла фигура Диего Симеоне, желающего видеть уругвайского страйкера у себя в команде.

На данный момент сторонам осталось лишь согласовать условия личного контракта Кавани с клубом.

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид) ПСЖ
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