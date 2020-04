Мбаппе – главная трансферная цель Зидана

Мадридский "Реал" продолжает проявлять интерес к форварду "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе, как сообщает журналист Никола Скира у себя в Твиттере.

Француз является главной трансферной целью наставника "королевского клуба" Зинедина Зидана. Специалист хотел бы подписать игрока в летнее трансферное окно, но парижский гранд работает над продлением контракта с Мбаппе до 2025 года. Килиану готовы предложить двойное повышение зарплаты.

Kylian #Mbappé is the first choice of Zizou #Zidane. #RealMadrid want to sign him in summer. #PSG don't want to sell KM: #Leonardo are working to extend Mbappe’s contract until 2025. For the french striker is a ready a new wages (twice the current one). #transfers