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Ювентус, ПСЖ, Бавария и еще несколько клубов претендуют на защитника Реала

Трансферы
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Сейчас Хакими в аренде в "Боруссии"

Ювентус, ПСЖ, Бавария и еще несколько клубов претендуют на защитника Реала
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Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими, права на которого принадлежат "Реалу", имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По окончанию сезона 21-летний игрок национальной сборной Марокко должен вернуться в столицу Испании.

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По информации Mundo Deportivo, на защитника уже претендуют "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Бавария", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Агент Хакими опроверг информацию о продлении контракта с "Реалом".

Тем не менее, сам Ашраф будет определяться с переходом только после того, как поговорит с Зинедином Зиданом – Хакими не останется в Мадриде, если ему придется стать лишь подменой для Карвахаля.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ашраф Хакими Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Mundo Deportivo

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