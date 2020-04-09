Ювентус, ПСЖ, Бавария и еще несколько клубов претендуют на защитника Реала
Сейчас Хакими в аренде в "Боруссии"
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими, права на которого принадлежат "Реалу", имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По окончанию сезона 21-летний игрок национальной сборной Марокко должен вернуться в столицу Испании.
По информации Mundo Deportivo, на защитника уже претендуют "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Бавария", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Агент Хакими опроверг информацию о продлении контракта с "Реалом".
Тем не менее, сам Ашраф будет определяться с переходом только после того, как поговорит с Зинедином Зиданом – Хакими не останется в Мадриде, если ему придется стать лишь подменой для Карвахаля.
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Источник:Mundo Deportivo
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