Ювентус, ПСЖ, Бавария и еще несколько клубов претендуют на защитника Реала

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими, права на которого принадлежат "Реалу", имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По окончанию сезона 21-летний игрок национальной сборной Марокко должен вернуться в столицу Испании.

Читайте также Ювентус заинтересован в трансфере Марсело – Реал не собирается препятствовать переходу

По информации Mundo Deportivo, на защитника уже претендуют "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Бавария", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал". Агент Хакими опроверг информацию о продлении контракта с "Реалом".

Тем не менее, сам Ашраф будет определяться с переходом только после того, как поговорит с Зинедином Зиданом – Хакими не останется в Мадриде, если ему придется стать лишь подменой для Карвахаля.