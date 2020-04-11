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Интер и Атлетико готовы поспорить за Бельерина

Трансферы
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Эктор выступает за "Арсенал" с 2011 года

Интер и Атлетико готовы поспорить за Бельерина
Новина українською

"Севилья", "Атлетико" и "Интер" проявляют интерес к правому защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину.

25-летний Беллерин является одним из главных старожилов "Арсенала", в системе которого он находится с 2011 года.

Эктор остается популярной фигурой среди фанатов лондонского клуба и считается одним из фаворитов на роль следующего капитана, однако большую часть этого сезона проводит в лазарете — в рамках Премьер-Лиги испанец сыграл только восемь матчей.

Беллерин находится в самом расцвете сил, однако есть ощущение, что карьера Эктора нуждается в перезагрузке, и сразу несколько европейских клубов, утверждает Daily Star, готовы предложить защитнику новый вызов.

Директор "Интера" Джузеппе Маротта лично заинтересован в приглашении Беллерина, большим фанатом которого он является, тогда как "Севилья" и "Атлетико" готовы предложить Эктору вернуться на родину.

Добавим, что на "Эмирейтс" у Беллерина есть контракт до 2023 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Эктор Бельерин
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