Экс-форвард Барсы Пицци: Лаутаро - идеальный по стилю нападающий для сине-гранатовых

Экс-форвард "Барселоны" Хуан Антонио Пицци поделился мыслями насчет возможого трансфера нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

"Лаутаро – прототипический образец того, как изменилась позиция центрального нападающего в современном футболе. Я во многом вижу в нем Серхио Агуэро.

Лаутаро уже продемонстрировал свой уровень в Аргентине, играя за "Расинг", и в сборной. Думаю, он идеальный игрок, стиль его игры лучше всего подxодит "Барселоне".

У него также есть преимущество, поскольку он выступает на очень высоком уровне в итальянском чемпионате, который для меня один из самых конкурентоспособных в мире. Любой футболист, который выделяется в Серии А, может заиграть где угодно", – рассказал Хуан Антонио Пицци.