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Экс-форвард Барсы Пицци: Лаутаро - идеальный по стилю нападающий для сине-гранатовых

Трансферы
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Аргентинец высказался насчет своего соотечественника

Экс-форвард Барсы Пицци: Лаутаро - идеальный по стилю нападающий для сине-гранатовых
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Экс-форвард "Барселоны" Хуан Антонио Пицци поделился мыслями насчет возможого трансфера нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

"Лаутаро – прототипический образец того, как изменилась позиция центрального нападающего в современном футболе. Я во многом вижу в нем Серхио Агуэро.

Лаутаро уже продемонстрировал свой уровень в Аргентине, играя за "Расинг", и в сборной. Думаю, он идеальный игрок, стиль его игры лучше всего подxодит "Барселоне".

У него также есть преимущество, поскольку он выступает на очень высоком уровне в итальянском чемпионате, который для меня один из самых конкурентоспособных в мире. Любой футболист, который выделяется в Серии А, может заиграть где угодно", – рассказал Хуан Антонио Пицци.

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В статье: Барселона Хуан Антонио Пицци Лаутаро Мартинес
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Источник:
Goal.com
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